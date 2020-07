Even over de grens lijkt er van pandemie bijna geen sprake: “Zelfs obers dragen geen mondmasker. Triestig”

De mondmaskerplicht lijkt in ons land alleen maar uit te breiden naar nog meer plaatsen, terwijl het “mondkapje” in Nederland amper wordt ingezet in de strijd tegen corona. En dat valt vooral hard op in Zeeuws-Vlaanderen, waar veel Vlamingen thuis zijn en twee totaal verschillende manieren van aanpak nu letterlijk op hun grenzen botsen. “Zelfs de obers en kassiersters dragen er hier geen, triestig”, klinkt het bij Vlamingen. “Die bubbels van jullie snappen wij dan weer niet”, aldus de Zeeuwen.