Emir van Koeweit vliegt naar VS voor medische behandeling

De emir van Koeweit, de 91-jarige sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah, vertrekt donderdag naar de VS voor een medische behandeling. De emir was afgelopen zaterdag in eigen land in het ziekenhuis opgenomen en heeft daar een operatie ondergaan.

Waar hij voor behandeld wordt, is niet bekendgemaakt. De operatie verliep volgens zijn kabinet succesvol. Hij wordt op advies van het medische team in Koeweit naar de VS gebracht om de behandeling af te maken, luidt het in een verklaring. Een deel van zijn bevoegdheden werd tijdelijk overgedragen aan kroonprins sjeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.

Vorig jaar werd hij ook al in een ziekenhuis in de VS behandeld toen hij tijdens een officieel bezoek problemen kreeg met zijn gezondheid. De emir regeert sinds 2006 over de olierijke golfstaat. Hij onderging reeds meerdere behandelingen, zo liet hij al een pacemaker plaatsen en onderging hij een operatie aan de urinewegen.