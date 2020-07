Inwoners Groenland stemmen voor het behoud van koloniaal standbeeld

Een standbeeld van de Deens-Noorse missionaris Hans Egede mag wellicht toch in de Groenlandse hoofdstad Nuuk blijven staan. Tijdens een volksraadpleging heeft een meerderheid van de inwoners zich uitgesproken voor het behoud van het beeld, dat volgens tegenstanders symbool staat voor de Deense kolonisatie. Dat melden lokale media woensdag.

Volgens de Groenlandse zender hebben 921 mensen gestemd voor het behoud van het standbeeld van Egede, die beschouwd wordt als de oprichter van de stad Nuuk. Er hebben 600 mensen gestemd voor de verwijdering van het monument.

De opkomst lag erg laag. Ongeveer 23.000 inwoners van de gemeente Sermersooq, waar Nuuk deel van uitmaakt, kregen de kans om tussen 3 en 21 juli online of per brief een stem uit te brengen.

Het stadsbestuur zal wellicht begin september een beslissing nemen.

Het debat over het al dan niet behouden van het standbeeld, was losgebarsten in de nasleep van het Black Lives Matter-protest. Tegenstanders stellen dat het beeld van Egede (1686-1758) verwijst naar de periode waarin Groenland nog een Deense kolonie was. Tegenwoordig wordt het eiland nog altijd beschouwd als Deens gebied, maar het heeft wel een grote mate van autonomie.

Een maand geleden werd het beeld van Egede in Nuuk nog beklad met rode verf. Er werd toen ook het woord “decolonize” op geschreven.