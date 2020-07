Het perfecte voorbeeld van hoe het dus niet moet: hoe het kwam dat Chirokampen compleet in het water vielen

In een land met een performante teststrategie en een soepel contactonderzoek hadden enkele van de geannuleerde Chirokampen wél kunnen doorgaan. De vertraging die vorige week werd opgelopen, leidde ertoe dat de leiding geen andere keuze had dan hun bivak annuleren en honderden leden te ontgoochelen. Dit zijn de lessen die ons land kan leren uit de Chirobesmetting.

Een heuse luizenplaag was tot gisteren het grootste probleem dat de chiro van Klein-Vorst in Laakdal ooit was overkomen op kamp. Die kriebelbeestjes zouden dit jaar geen probleem meer zijn, want er was ...