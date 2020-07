Arts dient klacht in tegen politie na coronaboete: “Mijn patiënt had een gedraaide teelbal, ik móést met hem naar het ziekenhuis”

Dilbeek -

Een Brusselse uroloog heeft bij het Comité P klacht neergelegd tegen de politie van Dilbeek, omdat hij een coronaboete kreeg toen hij een patiënt in nood naar het ziekenhuis wilde vervoeren. “Ik heb op de spoeddienst meegevochten tegen het coronavirus. Dat de politie me nu wil beboeten omdat ik een patiënt hielp, is schandalig.”