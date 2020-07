Club Brugge gunt sterkhouders rust maar wint met onuitgegeven elftal (zuinig) tegen Deinze

Een onuitgegeven Club, het grootste deel van de match zonder absolute sterkhouders, won woensdag een oefenpot met 1-0 tegen Deinze uit 1B. Dat Vanaken en co pas invielen op het uur, betekende toch iets: het lijkt erop dat Clement zijn ploeg voor het laatste examen komende zaterdag tegen Lille (en de bekerfinale volgende week) stilaan gevormd heeft.

Een midweek oefenpot, en dat tussen twee zware oefenwedstrijden met Gent en Lille als tegenstanders: enkele spelbepalende figuren bij Club Brugge rust. Mignolet, Okereke en Diatta kregen we niet te zien, ook Dennis bleef andermaal aan de kant. De Nigeriaan aast nog steeds op een toptransfer en ziet zich dit seizoen niet meer voor blauw-zwart voetballen. Vormer en Vanaken kwamen pas het laatste halfuur in actie. Met de komst van Lille komende zaterdag en de bekerfinale van volgende week lijkt Clement stilaan een basisploeg in zijn hoofd te hebben. Een aantal jongens die tegen Deinze (dit seizoen in 1B) aan de aftrap stonden, horen daar dus niet bij.

Een onuitgegeven Club, met Krmencik als diepste spits en de jonge snaken Voet en Van den Keybus in de ploeg, kwam tijdens de eerste helft erg moeilijk aan kansen. Een kopbal van Ricca op corner die op de paal strandde, was lang het gevaarlijkste wapenfeit bij blauw-zwart. De Ketelaere was te verrast om van dichtbij binnen te werken. Aan de overkant besloot een Oost-Vlaming in het zijnet na een aardige cominbatie. Net voor de rust klom Club, dat het knap lastig had met een stevig Deinze, dan toch op voorsprong va Schrijvers. Die had eerst met het hoofd afgelegd op Krmencik, maar via een Deinze-speler kreeg hij de bal terug. Een droge knal in de rechterbenedenhoek volstond voor de 1-0. Een krappe voorsprong aan de rust zonder veel spektakel, al viel het wel op dat Mata nog wat ritme nodig heeft. De verdediger begon met een kwaaltje aan de voorbereiding en zoekt nog naar zijn beste vorm.

Ook na de rust weinig animo - op een gevaarlijke kopbal van Voet na. Op het uur wisselde Clement bijna zijn hele ploeg. Enkel Mechele en Horvath bleven staan, beloften Ochieng en Engels mochten voor het eerst opdraven met de hoofdmacht. Met Vormer, Vanaken en Rits op het middenveld kwamen er meer automatismen en verhoogde het tempo, toch bleven de kansen schaars. Het bleef zelfs opletten voor de gelijkmaker: op een snelle counter vergat Dansoko af te leggen op Mertens, want anders stond het 1-1. Rits en Vanaken probeerden het nog vanop afstand, maar de eindstand bleef 1-0. Zaterdag geeft Club Brugge in het eigen Jan Breydelstadion Lille partij, zondag spelen de invallers tegen FC Knokke in het Basecamp.

Club Brugge (1ste helft): Horvath, Ricca, Voet, Mechele, De Cuyper, Mata, Balanta, Schrijvers, De Ketelaere, Van den Keybus en Krmencik

Club Brugge (na 60 minuten): Horvath, Kossounou, Mechele, Deli, Ochieng, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol, Badji en A. Engels

Doelpunten: 43’ Schrijvers (geen assist)