Deelsteps, bagelbar, René Magritte en tussendoor een tracing-app: onbekend softwarebedrijf krijgt opdracht van overheid

Heeft ondernemer Jean-Paul de Ville de Goyet naast adellijk bloed ook heel wat adelbrieven op tafel te leggen? De meningen zijn uiterst verdeeld nu de duizendpoot met zijn Brussels softwarebedrijf Devside de grote aanbesteding heeft gewonnen om de langverwachte opsporingsapp te bouwen. Kostprijs: minder dan een miljoen euro. Enerzijds “spotgoedkoop”, anderzijds een gigantische som voor een zelfs in het wereldje totaal onbekend bedrijf dat op zijn website uitpakt met lovende recensies die enkel vragen oproepen.

Haal even diep adem: Jean-Paul de Ville de Goyet was doorheen zijn carrière als ondernemer al verantwoordelijk voor de Franstalige website van de Verenigde Naties, is oprichter van deelstepbedrijf Troty ...