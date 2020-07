Politie New York ontruimt tentenkamp van betogers

De politie van New York heeft woensdag een tentenkamp ontruimd dat ongeveer een maand geleden aan het stadhuis van New York is opgezet om te protesteren tegen racisme en te ijveren voor een verlaging van het budget voor de politie. Onder toenemende druk van president Donald Trump had de Democratische burgemeester Bill de Blasio daar de opdracht voor gegeven.

De politie van New York heeft de tenten afgebroken en de nog zowat vijftig aanwezigen verjaagd. Een schoonmaakploeg haalde daarna de graffiti weg die op openbare gebouwen in de buurt was gespoten.

“De afgelopen weken werd de bijeenkomst steeds kleiner, het was steeds minder een protest en steeds meer een plaats waar daklozen zich verzamelden”, aldus burgemeester de Blasio op een persconferentie.

Het ‘Occupy City Hall’-tentenkamp werd in juni opgezet in het kader van de antiracismeprotesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Vele demonstranten eisten dat de budgetten voor de politie worden doorgesluisd naar sociale projecten. De Blasio heeft daarop het budget van de stadspolitie met één miljard verlaagd.

Maandag had president Donald Trump ermee gedreigd om federale agenten naar New York en andere voornamelijk Democratische steden te sturen om federale gebouwen te beschermen en “de orde te herstellen”. De Blasio kon dat niet smaken en heeft woensdag herhaald dat hij de federale regering voor de rechter zou dagen indien er effectief federale agenten in New York zouden worden ingezet.