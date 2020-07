Dries Mertens ziet vanop de bank hoe Napoli pijnlijke nederlaag lijdt

Napoli heeft woensdagavond een bijzonder slechte zaak gedaan in de strijd om Europees voetbal. Met Dries Mertens 90 minuten op de bank verloor Napoli met 2-1 op het veld van Parma en zakt het terug naar de zevende plaats in het klassement.

Geen Dries Mertens op het veld van Parma woensdagavond. De Rode Duivel blesseerde zich eerder deze week tegen Udinese en bleef nu de hele wedstrijd op de bank. Hij zag zijn team op slag van rust op achterstand komen na een penaltygoal van Gianluca Caprari. Vlak na de pauze mocht Lorenzo Insigne gelijkmaken vanop de stip. Geen twee, zonder drie want de thuisploeg kreeg in de 87e minuut de derde strafschop van de avond. Dejan Kulusevski zette die om. Napoli staat op drie speeldagen van het einde op de zevende plaats in de Serie A, enkel de top-zes speelt Europees.

