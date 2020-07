Zwarte actrice uit ‘Kampioenen’-film vindt geschrapte afleveringen een goeie zaak: “De excuses van tien jaar geleden gelden vandaag niet meer”

De VRT schrapt twee oude afleveringen van ‘FC De Kampioenen’ wegens racistisch, en dat is ook voor Aminata Demba niks te vroeg. De Antwerpse Malinese was drie jaar geleden de eerste zwarte actrice in een film van de populaire voetbalploeg. Of ze vandaag opnieuw zou meestappen in een verhaal met redelijk wat clichés over Afrika, weet ze niet. Dat het in de Vlaamse film- en tv-wereld nog altijd véél te weinig is voor zwarte acteurs, weet ze heel zeker.