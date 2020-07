Chadli is terug bij Monaco maar moet weg, Batshuayi keert niet terug naar België

AS Monaco verspreidde beelden van de trainingen onder leiding van nieuwe coach Niko Kovac. Op die foto’s is ook Rode Duivel Nacer Chadli (30) te zien, al moet je goed kijken.

Chadli traint al een tiental dagen in het Prinsdom nadat zijn huur bij Anderlecht afliep, maar een toekomst bij Monaco heeft de flankspeler niet. Chadli was één van de weinige spelers die niet in de kern zat voor de oefenmatch tegen Standard. Zijn naam circuleert op lijstjes in België (Antwerp en Club) en in het buitenland, maar een oplossing is nog niet in zicht. De Monegasken willen nog geld recupereren op Chadli die nog één jaar contract heeft.

Batshuayi keert niet terug naar België

Michy Batshuayi zat gisteravond niet in de wedstrijdselectie van Chelsea op bezoek bij Liverpool. De Rode Duivel zit op een dood spoor bij The Blues en daarom raadde ex-assistent-bondscoach Vital Borkelmans Club Brugge aan zijn kans te wagen. Blauw-zwart polste ook naar de voorwaarden van de 26-jarige spits, maar stelde vast dat Batshuayi weinig voelt voor een terugkeer naar eigen land. Zelfs niet als Club een financiële inspanning zou leveren.

Chelsea probeert Batshuayi als ruilmateriaal aan te bieden aan West Ham, waar het middenvelder Declan Rice wil weghalen. Batshuayi past ook voor een verblijf bij een staartploeg in Engeland. Hij hoopt nog steeds op een grote ploeg uit een grote competitie, ook al pleiten zijn statistieken momenteel niet in zijn voordeel.