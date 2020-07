CLUBNIEUWS. Lamkel Zé speelt en scoort (bij de beloften), Kompany coacht maar traint niet bij Anderlecht

Didier Lamkel Zé leeft nog. De voormalige vedette van Antwerp traint na zijn laatste fratsen al een tijdje met de beloften en gisteren speelde hij zijn eerste match sinds 7 maart. Anderlecht streek met zijn uitgebreide kern neer in het nationale ­oefencentrum in Tubeke voor een stage. Vincent Kompany was er ook bij, maar niet om te trainen maar om te coachen.

ANTWERP. Lamkel Zé speelt en scoort (bij de beloften)

Didier Lamkel Zé (23) kwam in actie in een oefenpot op het veld van Hoogstraten VV, waarin de Kameroener meteen van zich deed spreken. Bij zijn eerste actie dribbelde hij meteen drie man en na elf minuten zette hij de 0-1 op het bord. Rond het uur werd hij vervangen, Antwerp won met 1-2.

Afwachten hoeveel van dit soort duels Lamkel Zé nog zal spelen. Hij mag beschikken van het bestuur, maar het is wachten op een aanvaardbaar bod van toch zeker enkele miljoenen. Momenteel is er niks concreets.(dvd, stro)

ANDERLECHT. Kompany coacht, maar traint niet op stage

Anderlecht streek met zijn uitgebreide kern neer in het nationale ­oefencentrum in Tubeke voor een stage. Paars-wit trok meteen het ­oefenveld op. Vincent Kompany was er ook bij, maar door de blessure aan zijn adductoren kan hij enkele weken niet meetrainen. De speler-manager liet zich soms wel horen om te coachen.

Intussen heeft transferdoelwit Percy Tau nog niet getekend, terwijl Didillon (rug), Amuzu (knie) en Vranjes (heup) terugkeerden uit de ziekenboeg. In de namiddag was er een teambuildingsactiviteit in het Hallerbos.

Ook Adrien Trebel maakt nog steeds deel uit van het paars-witte team. De overbodige middenvelder wil zijn geopereerde knie testen en als die het houdt, overweegt hij toch een transfer naar een Europese competitie in plaats van naar een exotisch land. Trebel hield zijn ex-club Nantes voorlopig af en ook het Egyptische Al Ahli van ex-coach René Weiler is nog niet concreet.(jug, thst)

*** OH Leuven won een geheime oefenwedstrijd met 2-1 tegen Eupen. Peeters opende de score voor de Panda’s, Kotysch en Maertens scoorden voor de thuisploeg. Nog bij OHL wordt Jo Gilis (20) voor één seizoen uitgeleend aan Lierse Kempenzonen. Nieuwe coach Liam Manning komt vandaag toe.(thst, sc)

*** Alessandro Albanese (20) tekende bij Waasland-Beveren.

*** Union-aanvaller Serge Tabekou (23) staat op het punt bij Moeskroen te tekenen