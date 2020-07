Linksback van Anderlecht wil even stoppen met voetballen: Kompany moet op Lawrence inpraten na dood van broer

Anderlecht begon aan zijn zomerstage in Tubeke. Na vijf weken voorbereiding daagde linksback Kemar Lawrence (27) nog altijd niet op, maar intussen kennen we wel de reden van zijn afwezigheid. De Jamaicaan is mentaal gebroken na de dood van zijn broer en wil stoppen met voetballen. Althans een paar maanden. Morgen belt Kompany met hem.

De voorbije weken hoopte Anderlecht elke dag opnieuw op de terugkeer van Kemar Lawrence. Tevergeefs. De Brusselaars hadden wel regelmatig contact met de speler, maar konden hem niet overtuigen naar België te reizen. Wie daarover vragen stelde, kreeg van Anderlecht steevast te horen: “Ernstige familiale problemen.”Paars-wit beschermde zijn verdediger en zelfs in zijn geboorteland Jamaica was niet bekend wat er precies aan de hand was met de 58-voudige international. Tot nu.

De entourage van Kemar Lawrence bevestigt dat zijn broer vorige maand is gestorven en dat de verdediger sindsdien mentaal gebroken is. Over de doodsoorzaak is er niets bekend. De gemoedstoestand van Lawrence is begrijpelijk, want in 2010 zag hij al hoe zijn 15-jarige neef Joël werd doodgeschoten door een oude kennis in een probleemwijk van Kingston. Zijn oma hielp hem er toen weer bovenop, maar ook haar dood in 2017 was een enorme klap.

Nog maar één invalbeurt

Anderlecht heeft begrip voor de omstandigheden, maar maakt zich toch ongerust. Hoe zal hij terugkeren? Wanneer zal hij terugkeren? In de omgeving van Lawrence wordt namelijk ook gezegd dat hij een tijdje wil stoppen met voetballen. Hij wil zijn carrière een paar maanden on hold zetten om te rouwen en mentaal te herstellen.

Dat ligt voor paars-wit uiteraard een pak moeilijker. Tijd geven: oké . Stoppen: neen. Anderlecht kocht Lawrence op 31 januari voor circa één miljoen weg bij New York Red Bulls en gaf hem een contract tot 2022. Omdat hij nog een conditionele achterstand had weg te werken, speelde de linksachter maar mee in één wedstrijd – hij viel in tegen Zulte Waregem. Hoe moeilijk zijn privésituatie ook is, zijn werkgever (even) in de steek laten, gaat niet.

Tekort aan linksbacks

Daarom heeft Vincent Kompany morgen een telefonische afspraak met Lawrence. De speler-manager zal peilen naar zijn toestand en op hem inpraten. De hoop is dat de Jamaicaan dan toch de kracht en moed vindt om terug te keren en de draad van zijn carrière weer op te pikken. Anderlecht heeft namelijk een tekort aan linksbacks. De komst van de Oekraïner Bogdan Mykhaylichenko is wel bevestigd, maar wordt pas geofficialiseerd op 1 augustus. Dat is amper één week voor de competitiestart.

