Liverpool geeft titel glans met doelpuntenfestival tegen Chelsea: het begin van een dolle feestavond

Hebben we de beste match sinds de coronapauze gezien? Een galawedstrijd was het sowieso al. Liverpool vierde zijn Premier League-titel dan maar in stijl. Met een klinkende 5-3 overwinning namen de Reds een verdienstelijk Chelsea te grazen. Na affluiten mochten Origi en co. eindelijk de Premier League-trofee in de lucht steken.

En of ze het in hun agenda zullen genoteerd hebben. Liverpool werd na de topper tegen Chelsea eindelijk gelauwerd voor de landstitel. Een galamomentje dat ook een doelpunt met een gouden randje verdient, moet Naby Keita gedacht hebben. Zijn pegel halverwege de eerste helft ging heerlijk via de deklat binnen. De eerste van een serie prachtgoals.

Naby Keïta met een late inzending voor 'doelpunt van het seizoen'! 🚀🤯 pic.twitter.com/AV6uqPUMe7 — Play Sports (@playsports) July 22, 2020

Trent Alexander-Arnold tekende voor de dubbele voorsprong met een niet minder fraaie vrije trap. De flankverdediger sneed de bal perfect aan van buiten het halve maantje, Kepa stond aan de grond genageld. Voor de rust dikte Giorgionio Wijnaldum na een hoekschop nog aan tot 3-0. Olivier Giroud kon nog tegenprikken, al had de reflex van Alisson in eerste instantie op de inzet van Willian beter verdiend. De Franse spits lag genadeloos op loer om de afgeweken bal binnen te glijden.

Met de precisie van een sluipschutter! 🎯👌 pic.twitter.com/1bsTiEvRPE — Play Sports (@playsports) July 22, 2020

Pareltje na pareltje

Na tien minuten in de tweede helft haalde Alexander-Arnold de specialiteit van het huis nog eens boven: op zijn piekfijne voorzet hoefde Roberto Firmino niet veel moeite te doen de 4-1 binnen te koppen. Goed voor assist nummer 13.

Toch lagen de bezoekers nog niet helemaal tegen het canvas. Pulisic dribbelde zich weergaloos langs vier roodhemden en bood Tammy Abraham de 4-2 aan. Niet veel later bracht de 21-jarige Amerikaan het vuur eigenhandig terug bij de Chelsea. Abraham dit keer als aangever, Pulisic dit keer als koelbloedige afwerker. Wat een zonde toch dat zo’n doelpunten niet voor een bomvol Anfield plaatsvinden.

Doelpuntentmakers Oxlade-Chamberlain en Firmino vieren de klinkende zege Foto: Pool via REUTERS

Vijf minuten voor tijd velde Alex Oxlade-Chamberlain dan toch het verdict voor de Blues na een counter om duimen en vingers bij af te likken. Divock Origi mocht in de slotminuten ook nog eens even komen piepen van Jürgen Klopp.

Chelsea moet door het verlies plotsklaps Manchester United boven zich dulden op plek drie, dat eerder op de avond gelijkspeelde tegen West Ham. Op de slotspeeldag moeten de Londenaren dus nog vol aan de bak tegen Wolverhampton om zich in de top-vier (en bijhorende Champions Leagueticket) te nestelen.

Langverwachte prijsuitreiking

Op een speciaal podium dat na het laatste fluitsignaal gebouwd wordt voor de ‘Kop’, het legendarische supportersvak, namen de spelers de Premier League- trofee in ontvangst. Niemand minder dan clubicoon Kenny Dalglish deelde de medailles uit. Hij leidde Liverpool naar de laatste landstitel dertig jaar geleden.

Dat dit in een akelig leeg Anfield zal gebeuren, daar maalt Klopp niet echt om. De flegmatieke Duitser keek er op de persconferentie voor de wedstrijd al naar uit: “Het voelt een beetje als Kerstmis. Je weet dat je een speciaal cadeau krijgt, maar je bent er nog altijd opgewonden onder”, gniffelde hij. “We hebben lang op de prijsuitreiking moeten wachten. We zijn nu eenmaal al een maandje kampioen.”