Weinig hoop voor voetbal met fans: veiligheidsraad beslist vandaag over plan van de Pro League

Voetbalfans moeten allicht tot september wachten voor ze in groep naar het stadion kunnen. De profclubs hadden gedetailleerde plannen uitgewerkt om wedstrijden voor een paar duizend fans te laten doorgaan, maar experts en politici staan op de rem. “Het seizoenbegin op 8 augustus zal samenvallen met de piek van de tweede golf”, waarschuwt epidemioloog Pierre Van Damme. “We moeten ons gezond verstand gebruiken.”

De Pro League organiseerde woensdag een videocall voor zijn 24 clubs. Na wekenlang sleutelen aan een plan werden de laatste details doorgenomen. Het idee was al even eenvoudig als briljant. Vanaf augustus zouden manifestaties in open lucht voor 800 personen in plaats van 400 personen kunnen plaatsvinden. Aangezien stadions vaste constructies zijn, en één tribune kan worden opgevat als een “manifestatie”, kon elke tribune 800 fans bevatten. Verschillende clubs smeedden plannen om 1.600 tot 3.200 supporters toe te laten als de competitie op 8 augustus hervat.

Foute timing

De Veiligheidsraad moest vorige week het licht op groen zetten, maar besliste door de stijgende coronacijfers een week te wachten. De voorbije zeven dagen zijn allesbehalve in gunstige zin geëvolueerd. Van een versoepeling van 400 naar 800 toeschouwers per ‘manifestatie’ zal geen sprake zijn. Maar ook het protocol van de Pro League, dat voorzag in aparte toegangen, verplicht dragen van mondmaskers en registratie van alle bezoekers, gaat vermoedelijk de koelkast in. De timing zit behoorlijk fout om het nieuwe seizoen op gang te trekken.

“Zoals het er nu naar uitziet, zal 8 augustus samenvallen met de piek van de tweede golf”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme aan VTM. “Dit is niet het moment om mensen bij elkaar te brengen in stadions. We moeten ons gezond verstand gebruiken en net afstand houden van elkaar. Manifestaties organiseren waar 400, 800 of meer mensen bij elkaar komen, staat daar haaks op.”

De Pro League koestert nog een sprankel hoop dat de politici tijdens de Veiligheidsraad minder streng zullen zijn. De belangenvereniging van de profclubs verwijst naar de pretparken, dierentuinen of het toerisme aan de kust, waar veel meer mensen in elkaars buurt vertoeven. De 400 toeschouwers in het voetbal zouden in hun bubbel van vijftien blijven. Een speciaal ticketingsysteem werd ontworpen om menselijke fouten uit te sluiten en te garanderen dat alle fans op veilige afstand van elkaar zitten. De Pro League beweerde dat het goeie reacties had ontvangen op dat plan.

Honderdduizenden euro’s op het spel

Voor de profclubs staat er ook financieel heel wat op het spel. De meeste clubs halen 25 tot 33 procent van hun omzet uit matchgerelateerde inkomsten. Afhankelijk van de tegenstander kunnen twee thuiswedstrijden zonder publiek een paar honderdduizend euro kosten.

Bovenop dat verlies riskeren fans ook voorgoed supporters kwijt te spelen. Bij KV Kortrijk verlengde nog maar twee derde van de fans zijn abonnement. Ook bij andere clubs kijken vaste bezoekers de kat uit de boom. Ook als toeschouwers weer welkom zijn riskeren clubs supporters en inkomsten te verliezen.