Manchester United herrijst: recordkampioen mengt zich na dramatisch seizoensbegin opnieuw tussen de topclubs

Manchester United maakt op de slotspeeldag in een rechtstreeks duel met Leicester City uit wie naar de Champions League mag. Niet zo bijzonder voor de recordkampioen in Engeland. Wel als je weet dat United in oktober nog op de veertiende plek bivakkeerde, een absoluut dieptepunt. Nu is het gedaan met de topclub in verval, in Manchester kijken ze opnieuw omhoog.