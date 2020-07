Texas zet koelwagens in om lijken van coronadoden in op te slaan

In de Amerikaanse staat Texas loopt het aantal coronadoden dermate op dat in één county de lichamen in koelwagens worden opgeslagen. Volgens de bestuurder van de regio Hidalgo in het uiterste zuiden van Texas zijn de wachttijden bij crematoria opgelopen tot twee weken, waardoor nu vijf koelwagens worden ingezet die elk vijftig lichamen kunnen opslaan.

Het aantal besmettingen in Hidalgo is volgens berekeningen van Amerikaanse media vorige week opgelopen met 60 procent. En het aantal sterfgevallen is verdubbeld tot meer dan 360. “We moeten dit virus, deze hengst, beteugelen. De aantallen terugbrengen en controle krijgen over dit ding”, zegt bestuurder Richard Cortez. Volgens hem zijn de ziekenhuizen momenteel oorlogsgebied. “Ze hebben het nu echt moeilijk.”

De belangrijkste medisch adviseur van Hidalgo legt de schuld voor het oplopende aantal besmettingen deels neer bij Texaans gouverneur Greg Abbott. Volgens die Republikein hebben lokale bestuurders niet het recht om plaatselijk een lockdown in te stellen. Iets wat Cortez, een Democraat, wel heeft gedaan. Een besluit dat ook de medisch adviseur steunt.

Foto: AFP