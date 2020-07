Contactloos betalen in de lift sinds coronacrisis

Het aandeel van contactloze verrichtingen in het totale aantal transacties is tijdens de coronacrisis verdubbeld: van 16 naar 35 procent. Dat blijkt uit cijfers die Barbara Pas, de fractievoorzitter van Vlaams Belang in de Kamer, opvroeg bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), schrijft De Tijd donderdag.

Tijdens de coronacrisis besloot de bankenfederatie Febelfin de limiet voor contactloze betalingen met de kaart te verhogen van 25 naar 50 euro. Het aandeel contactloze verrichtingen verdubbelde. Het gaat om de periode van februari tot juni.

“Dat is een mooie evolutie, maar België loopt hiermee ver achter op de buurlanden. In Nederland bedraagt het aandeel van contactloze betalingen al 81 procent”, zegt Pas. Ze hoopt dat de hogere limiet ook na de coronacrisis zal gelden.

“Geen fraude”

“We vernemen van de sectorvereniging Febelfin dat in deze periode geen fraudegevallen worden gerapporteerd door de consumenten”, zegt Pas. “Het scenario van criminelen die met een betaalterminal langs de handtas van een consument lopen om zo een contactloze kaarttransactie te initiëren is nog nooit voorgekomen. Wat dat betreft is er geen reden om de limiet terug te schroeven.”

Uit de cijfers blijkt nog dat de uitrol van contactloze kaarten een versnelling heeft gekend. Banken zetten daar volop op in. Eind juni was 86 procent van de debetkaarten en 67 procent van de kredietkaarten uitgerust met de contactloze functie.