Ondernemer Guy (50) gooide zijn leven volledig om na acuut hartinfarct door stress: “Ik ben anders beginnen te denken”

Hoogstraten -

Guy Martens (50) groeide op in de glassector, nam twintig jaar geleden het bedrijf van zijn vader over en was jarenlang bezig met de groei en innovatie van Alles Glas in Meer (Hoogstraten). Maar het tempo van de ondernemer lag te hoog en drie jaar geleden kreeg hij onverwacht een acuut hartinfarct. Zijn dochters en vrouw konden hem redden. Hij nam ingrijpende beslissingen in zijn bedrijf en op persoonlijk vlak, en vandaag doet hij alleen nog wat hij graag doet. Ondernemerschap en ambitie blijven hem hoe dan ook na aan het hart liggen.