Gemiddeld 192 nieuwe besmettingen per dag, afgelopen maandag 370 nieuwe gevallen bevestigd

Tussen 13 en 19 juli is het aantal besmettingen gestegen tot gemiddeld 192 per dag. Dat is een stijging van 91 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt donderdag op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Afgelopen maandag was er een piek in absolute cijfers. Toen werden maar liefst 370 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat cijfer zou zelfs nog kunnen stijgen gezien niet alle tests verwerkt zijn. In absolute cijfers In totaal telt België nu in totaal 64.627 bevestigde gevallen.