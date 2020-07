Ex-Spaans international David Villa in het oog van de storm na beschuldiging van seksueel misbruik

De voormalige Spaanse topspits David Villa wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Toen hij nog voor New York City FC uitkwam, zou hij een stagiaire van de club hebben lastiggevallen. Het team uit de Major League Soccer startte alvast een onderzoek, zelf ontkent hij de aantijgingen.

Villa wordt op Twitter beschuldigd door een vrouw die zich Skyler B noemt. “Ik dacht dat ik de kans van mijn leven kreeg met deze stage. Maar in plaats daarvan zat David Villa elke verdomde dag aan mijn lichaam en de bazen vonden het nog amusant ook”, schrijft ze. “Het misbruik dat ik bij NYCFC moest ondergaan, was zo erg dat het idee van topsport mij nu angst aanjaagt. In de atletiekwereld blijven schrikt mij af. Ik ga mijn carrièreplannen helemaal omgooien omdat zij met hun rotgedrag mijn dromen hebben verwoest.”

David Villa verspreidde woensdag een persbericht waarin hij zijn onschuld uitschreeuwt. “Ik verzet mij hevig tegen de beschuldigingen die tegen mij zijn gemaakt op Twitter. Deze beschuldigingen zijn volledig vals en ik ontken ze”, stelt de 38-jarige Spanjaard. “Ik speelde vier jaar voor New York City FC en had steeds een uitstekende relatie met iedereen binnen de club. Daarom begrijp ik niet waarom dit niet eerder is aangekaart als iemand zich ongemakkelijk voelde in de club. Ik herhaal dat deze beschuldigingen volledig vals zijn. Misbruik is voor veel mensen een ernstig probleem. Ik vraag media en het publiek mijn recht op het vermoeden van onschuld alsjeblief te respecteren.”

Villa onderstreept ook volledig te zullen meewerken aan het onderzoek van zijn ex-club. New York City FC liet weten “kennis te nemen van de aantijgingen van een voormalige stagiaire op de sociale media”. “We nemen dit heel serieus en dulden geen enkele vorm van misbruik binnen de club. We hebben onmiddellijk een onderzoek geopend.”

David Villa speelde tussen 2015 en 2018 voor New York City. Een jaar later zette hij bij het Japanse Vissel Kobe een punt achter zijn carrière. Met de Spaanse nationale ploeg werd hij in 2008 Europees kampioen en twee jaar later wereldkampioen. De aanvaller is met 59 doelpunten in 98 interlands topschutter aller tijden van La Roja. Met FC Barcelona won hij de Champions League (in 2011) en twee keer de landstitel.