Mexicaanse politie stuit op 23 vermiste kinderen in zaak vermiste peuter

Tijdens een zoektocht naar een vermiste peuter (2) is de Mexicaanse politie gestuit op een huis in San Cristóbal de Las Casas, met daarin 23 ontvoerde kinderen. Agenten hebben de kinderen, tussen de twee maanden en 15 jaar oud, gered en overgedragen aan de kinderbescherming.

De zoektocht kwam op gang nadat de 2-jarige Dylan Esaú Gómez Pérez verdween van een markt. Op bewakingsbeelden was te zien dat een jong meisje de peuter wegleidde van de markt. Het is niet duidelijk of Dylan een van de 23 ontvoerde kinderen is.

De aangetroffen kinderen moesten overdag dienst doen als straatventers. s Avonds waren ze verplicht om met een minimumbedrag terug te keren. Dit om’ kost en inwoon’ te betalen. Nog volgens de openbare aanklager hebben de kinderen “emotioneel en fysiek geweld” ondergaan. Na onderzoek bleken de kinderen ook ondervoed

De lokale politie heeft drie vrouwen aangehouden voor mensenhandel en dwangarbeid.