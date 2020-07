Bubbel van scoutskamp uit Mol naar huis wegens mogelijke besmette leidster

Mol - Een bubbel van twee leeftijdsgroepen van de Scouts & Gidsen Ezaart uit Mol zijn woensdagavond vervroegd teruggekeerd van hun zomerkamp in Oud-Turnhout omdat een leidster mogelijk besmet is met het coronavirus. Dat zegt de gemeente Mol. De leidster testte weliswaar negatief op het virus, maar gezien ze wel alle symptomen vertoonde wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid van een “vals negatief” resultaat.

De leidster in kwestie werd woensdagochtend ziek en vertoonde de typische coronasymptomen. Ze werd meteen in quarantaine gezet en onderging al snel een coronatest. Enkele uren later bleek het resultaat negatief. “Na verder overleg met medische specialisten en de FOD Volksgezondheid kreeg de jeugdvereniging het advies om het kamp van de betrokken bubbel alsnog meteen stop te zetten”, aldus de gemeente. “De symptomen van de jeugdleidster komen volledig overeen met corona. Ook als je besmet bent, kan de test een vals negatief resultaat opleveren. Het welzijn en de gezondheid van de kinderen kreeg voorrang, hoe jammer ook voor de betrokken leden.”

De ouders werden gevraagd om hun kinderen nog diezelfde avond op te halen in Oud-Turnhout. De leidster ondergaat nog een tweede test, maar de ouders moeten intussen sowieso de huisarts contacteren die een coronatest van hun kind kan bevelen of een periode van thuisquarantaine. “We vragen de ouders om in elk geval alert te zijn voor eventuele ziektesymptomen”, stelt de gemeente. “In dat geval is thuisquarantaine in afwachting van het testresultaat zeker aangewezen. Vermijd ook samenkomsten met de grootouders voor een periode van twee weken.”

De overige vijf bubbels van het kamp kunnen hun activiteiten wel verderzetten.