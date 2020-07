Jeugdrechtbank veroordeelt 93-jarige nazi 5.323 maal voor medeplichtigheid aan moord

Bruno Dey was 17 toen hij als kampbewaker aan de slag was in het concentratiekamp van Stutthof, maar donderdag heeft hij zich op 93-jarige leeftijd moeten verantwoorden voor de rechtbank. Hij werd veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk. De rechtbank in Hamburg oordeelde dat Dey medeplichtig is aan 5.232 moorden en eenmaal poging tot moord. Opvallend: de bejaarde man moest voor de jeugdrechtbank verschijnen.

Omdat Dey 17 jaar oud was ten tijde van de feiten moest hij zich verantwoorden voor de jeugdrechtbank. Hij werd daar 5.232 maal schuldig bevonden aan medeplichtigheid in moord. Dat is het geschatte aantal slachtoffers dat door de nazi's vermoord werd in het kamp gedurende de tijd dat de man er werkzaam was. In totaal werden 65.000 gevangen vermoord in het kamp. Het gros van de slachtoffers waren joden uit de Baltische staten.

Aan het begin van het proces erkende Dey dat hij werkzaam was in het kamp, maar ontkende actief te hebben deelgenomen aan de moordmachinerie. Hij werkte daar naar eigen zeggen tegen zijn wil. Nog volgens Dey heeft hij toen meerdere malen gevraagd aan zijn oversten om overgeplaatst te worden, onder meer naar de keuken. Eerder werd hij ongeschikt bevonden voor het front vanwege een afwijking aan zijn hartklep. Zijn advocaat vroeg om de vrijspraak. Zijn voornaamste argument was de jeugdige leeftijd van de man. Omdat hij “nooit anders” geweten heeft, was de nazigruwel “normaal” voor hem. “Hoe word je gruwel gewoon”, vroeg de rechter tijdens het proces?

De man werd veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.