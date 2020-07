Clubicoon Baier verlaat Augsburg na twaalf seizoenen

FC Augsburg neemt afscheid van boegbeeld en aanvoerder Daniel Baier. Na twaalf seizoenen verlaat de 36-jarige middenvelder het team.

Het contract van Baier werd in onderling overleg beëindigd. Sinds zijn debuut in het seizoen 2008-2009 speelde de centrale middenvelder 335 wedstrijden voor Augsburg.

“Door het coronavirus was het een vreemd seizoen”, zegt Baier. “Zowel de club als ik kregen de tijd om na te denken. Voor mij is dit een kans om op het einde van mijn carrière aan een nieuw avontuur te beginnen. Ik voel mij nog extreem fit.”

Augsburg, afgelopen seizoen zestiende (en maar net gered) in de Bundesliga, is van plan een afscheidswedstrijd te organiseren voor de aanvoerder. “Hij kwam naar hier toen wij in tweede klasse speelden, promoveerde mee in 2011 en speelde het hoogste aantal Bundesligawedstrijden voor ons team”, zegt algemeen manager Stefan Reuter. “Maar op zijn 36e was het voor ons en voor hem duidelijk dat hij zijn schoenen niet eeuwig zal kunnen aantrekken.”