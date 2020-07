OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist

Op de Nationale Veiligheidsraad van donderdag heeft premier Sophie Wilmès aangekondigd dat fase 5 van de exitstrategie nog niet zal ingaan. Ook komen er vanaf zaterdag 25 juli enkele aanvullende maatregelen. Een overzicht.

Evenementen

Op de Nationale Veiligheidsraad werd donderdag beslist om fase 5 van de exitstrategie niet van start te laten gaan. Dat betekent dat het maximaal aantal aanwezigen voor recepties en evenementen, binnen en buiten, niet verhoogd zal worden. Ook beurzen en tentoonstellingen mogen nog niet hervat worden. Voor die laatsten wordt er wel gedacht aan een heropstart op 1 september, maar dan wel met strikte maatregelen en het dragen van een mondmasker. Al hangt die beslissing wel nog af van de epidemiologische situatie in ons land.

Mondmaskers

Op heel wat plaatsen in ons land is het momenteel al verplicht om een mondmasker te dragen. Die mondmaskerplicht wordt nu nog verder uitgebreid. Vanaf zaterdag 25 juli is het ook verplicht op markten, rommelmarkten en kermissen een mondmasker te dragen. Hetzelfde geldt voor winkelstraten en drukbezochte gebieden. Die plaatsen zullen door de lokale autoriteiten nauwkeurig afgebakend moeten worden. Maskers zullen ook verplicht zijn in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Hetzelfde geldt voor de horeca. Al mag je daar wel je masker afzetten als je aan tafel zit.

Nachtwinkels

Het sluitingsuur van de nachtwinkels in ons land zal vervroegd worden tot 22.00 uur. Dat om bepaalde bijeenkomsten in de openbare ruimte die tot risicovol gedrag kunnen leiden, te beperken.

Horeca

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn om ook in de horeca een mondmasker te dragen, behalve als u aan tafel zit. Er wordt ook gevraagd om een e-mailadres en een telefoonnummer achter te laten, zodat er contact kan worden opgenomen in het geval dat er een besmetting vastgesteld is. Die informatie zal na 14 dagen vernietigd worden en zal ook niet voor een ander doel gebruikt worden. Om die informatie te verzamelen zal er een standaardformulier ontwikkeld worden dat vanaf zaterdag beschikbaar zal zijn voor uitbaters.

Lokale lockdown

“Op lokaal niveau blijven natuurlijk de burgemeesters bevoegd om op te treden. Zij treden op in het kader van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, maar behouden de ruimte om snel in te grijpen als de epidemie in hun grondgebied heropflakkert”, zei premier Wilmès. “De gewesten hebben een reeks graduele maatregelen voorzien die de gemeenten kunnen activeren, in functie van plaatselijke uitbraken van de epidemie. In sommige gevallen zouden lokale lockdowns kunnen aangewezen zijn, zoals ook al in andere landen in Europa het geval is.”

De burgemeester neemt uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in zijn gemeente worden genomen, op zich.

Bubbel

Onze persoonlijke bubbel wordt ook niet verder uitgebreid. “We stellen vast dat te veel mensen met meer dan 15 personen per week contact hebben. Ik wil iedereen er opnieuw aan herinneren dat het gaat over 15 personen per week. Niet per dag. Ik weet dat er gesproken is over het verminderen van sociale bubbels van 15 naar 10 mensen. Maar we weten dat deze opflakkering te wijten is aan de mensen die zich niet aan de regel houden”, zegt de premier nog. “Indien we de bubbels zouden terugbrengen naar 10, dan straffen we de mensen die zich netjes aan de regels houden.”

Buitenland

Premier Wilmès herinnerde iedereen er ook aan dat de veilligheidsregels ook in het buitenland gelden. En dat er ook regels gelden voor wie uit het buitenland terugkeert. “Als het code oranje is, is het aangeraden in quarantaine te gaan en een test te laten afnemen. Als het rood is zijn quarantaine en test verplicht”, zei de premier. Daarnaast benadrukt Wilmès dat het formulier voor terugkerende passagiers verfijnd wordt om het systeem te automatiseren en te digitaliseren. Zo kan iedereen die op ons grondgebied binnenkomt, beter opgevolgd worden.