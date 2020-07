Vlaams Belanger wil enkelband voor ieder die positief op corona test: “Hou zieke mensen binnen”

Mechelen -

Vlaams Belang Mechelen lanceerde donderdag het voorstel om mensen die positief testen op corona, tien dagen lang een enkelband te laten dragen. “Nu zijn er mensen die het virus hebben, maar toch de quarantaine niet naleven”, aldus lokaal kopstuk Frank Creyelman. “Met een enkelband kunnen we echt controleren of ze zich niet mengen tussen andere mensen. Mechelen kan als eerste zo’n project testen. We zullen dat voorstellen op de gemeenteraad.” De partijtop aarzelde niet om te reageren.