OH Leuven wacht beslissing stadsbestuur af voor organisatie promotiefinale tegen Beerschot

OH Leuven-Beerschot, de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B, zou op zondag 2 augustus de eerste officiële wedstrijd in België sinds de coronacrisis met publiek kunnen worden. Zekerheid daarover is er echter nog niet. Bij OH Leuven wachten ze de beslissing van het Leuvense stadsbestuur af.

De Nationale Veiligheidsraad voerde donderdag zoals verwacht geen versoepeling van de maatregelen door voor sportevenementen, maar er kan in principe nog steeds een beperkt publiek de wedstrijd live in het stadion bekijken.

Bij outdoorevenementen staat de Veiligheidsraad het toe dat 400 toeschouwers het event bijwonen. Daarbij kan nog een uitzondering gemaakt worden voor grote voetbalstadions, die per tribune dat aantal supporters zouden kunnen ontvangen. Het King Power at Den Dreef-stadion heeft een maximale capaciteit van 10.020 plaatsen.

Bij OH Leuven weten ze voorlopig nog niet waar ze aan toe zijn. "We wachten de beslissing van de lokale autoriteiten af", lichtte woordvoerder Roel Van Olmen toe. "Zij hebben de beslissingsmacht. Na hun beslissing beginnen wij zo snel mogelijk aan de organisatie van de wedstrijd. Momenteel weten we nog niets. We verwachten wel snel nieuws te ontvangen van het stadsbestuur. Nadien zullen we snel naar het publiek communiceren."

Beerschot won op 8 maart de heenwedstrijd van de promotiefinale in 1B in eigen huis met 1-0. Nadien trok het coronavirus een streep over de terugwedstrijd in Leuven, die voorzien was op 14 maart.