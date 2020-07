Contactracing kan coronacrisis niet stoppen: welke stappen moet je zelf ondernemen en wanneer?

Sciensano sloeg donderdagochtend alarm. “Het virus verspreidt zich weer onder de bevolking”, klonk het op de persconferentie. Problematischer is dat contact tracing niet in staat lijkt om het virus in te dijken. De cijfers in ons land stijgen dan ook “dramatisch”. Maar hoe verloopt dat contactonderzoek? Wie moet zich laten testen? En wat als je in contact kwam met een besmette persoon?