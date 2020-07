Kraanman (47) wordt onwel en overlijdt in 30 meter hoge cabine in Antwerpen: “Overlijden wordt als verdacht beschouwd”

Antwerpen - Een 47-jarige kraanman uit Antwerpen is donderdagmiddag om het leven gekomen op een bouwwerf in de Lange Nieuwstraat. De spoedarts probeerde de man nog te reanimeren op 30 meter hoogte, maar hulp mocht niet meer baten.

“Rond 13.40 uur kwam via de noodcentrale 112 een oproep binnen vanop de bouwwerf aan de Lange Nieuwstraat”, zegt Antwerps politiewoordvoerder Sven Lommaert. Een kraanman was onwel geworden in zijn cabine. “De brandweer en de medische diensten kwamen meteen ter plaatse. De spoedarts heeft boven in de kraan de reanimatie gestart, maar de persoon overleed in zijn cabine.”

Het overlijden wordt momenteel als verdacht beschouwd. “Op dit moment loopt er een onderzoek op last van het Arbeidsauditoraat om de omstandigheden te bekijken”, aldus Lommaert. “Het betreft een 47-jarige man uit Antwerpen.”

Het klimteam van de brandweer bracht het stoffelijk overschot van de man na de vaststellingen naar de begane grond.