Oefenduel Waasland-Beveren tegen Cappellen afgelast: “We kunnen niet anders”

De oefenwedstrijd van Waasland-Beveren van vrijdagavond tegen Royal Cappellen FC is om medische redenen afgelast. Dat laat Waasland-Beveren donderdag weten.

Volgens de club, die afgelopen vrijdag met 7-0 van PSG verloor, was een afgelasting de enige optie aangezien bij de tegenstanders niet iedereen op het coronavirus is getest.

“Zoals u weet worden onze spelers wekelijks getest op het coronavirus. Vanmorgen ondergingen onze spelers opnieuw deze test. Omdat niet alle spelers en trainers van Cappellen zich hebben laten testen op het virus kunnen we niet anders dan de wedstrijd van morgenavond annuleren”, luidt het op de teamwebsite. “Onze spelers zullen in plaats van een oefenwedstrijd twee trainingen inplannen in hun programma. De ochtendtraining zal zoals vandaag om 10.00 uur van start gaan.”