OVERZICHT. Steden en gemeenten komen met eigen regels: mondmasker verplicht op Zeedijk in Blankenberge en in binnenstad van Hasselt en Brugge

Blankenberge - De Nationale Veiligheidsraad heeft donderdag nieuwe maatregelen afgekondigd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een daarvan is dat lokale burgemeesters voortaan ook lokale initiatieven kunnen nemen. En dat doen ze ook, vooral aan de kust. Een overzicht:

WEST-VLAANDEREN

Het dragen van een mondmasker wordt verplicht op de Zeedijk van Blankenberge,zo bevestigt burgemeester Daphne Dumary (N-VA). “Het is soms enorm druk op de Zeedijk, net als in het winkelgebied. Om duidelijkheid te creëren maken we het dragen van een mondmasker daarom verplicht voor het kernwinkelgebied en de Zeedijk.”

Ook Nieuwpoort maakt het gebruik van een masker op de Zeedijk verplicht. “De speeltijd is over. Het is menens nu als we de verspreiding van het virus willen tegengaan”, stelt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Enkele andere gemeenten zoals Oostende, De Haan en Middelkerke maakten maskers eerder al verplicht op wekelijkse markten. “Maar daar blijft het bij”, zegt Middelkerks burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). “Er is ruim voldoende plaats op het strand en de dijk. We moeten de mensen nog een beetje laten leven.”

Ook Knokke houdt het voorlopig bij de federale maatregelen. Het bestuur zal vrijdag bepalen welke straten als winkelstraten tellen.

Oostende maakte woensdag al bekend dat mondmaskers verplicht worden op alle markten en in de winkelstraten: Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Wittenonnenstraat, Vlaanderenstraat, Wapenplein, Christinastraat en de James Ensorgalerij. Het gebruik op de zeedijk, de Visserskaai, de uitgaansbuurten en andere drukke plaatsen wordt sterk aanbevolen.

Op het uitgestrekte strand of de dijk van Zeebrugge moeten zonnekloppers geen masker dragen. “Eerder hadden we al besloten dat er tussen elke strandcabine een windscherm moet worden geplaatst”, aldus burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Op die manier worden aparte bubbels sowieso afgeschermd.”

Koksijde, Veurne, De Panne en Nieuwpoort besloten ook om samen een lokaal netwerk op te zetten om bij besmettingen onmiddellijk te starten de mensen te verwittigen met wie de besmette persoon in contact kwam.

Vanaf zaterdag is het dragen van een mondmasker verplicht in de hele binnenstad van Brugge, zo heeft burgemeester Dirk De fauw gemeld aan Focus-WTV. “We gaan dat met pictogrammen duidelijk maken aan de toeristen”, luidt het.

ANTWERPEN

Woensdag kondigde burgemeester Bart De Wever (N-VA) al aan dat er onder meer een mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke ruimtes komt in Antwerpen, net als een verbod op samenscholingen met meer dan tien mensen. Lees hier meer.

OOST-VLAANDEREN

In Gent wordt de mondmaskerplicht vanaf zaterdag fors uitgebreid, naar straten en pleinen. Dat zal zich laten voelen voor Gentenaars en voor wie de stad bezoekt. “Het centraal winkel-wandelgebied en de schakelstraten zullen meteen worden aangeduid als drukbezochte plaats waar de mondmaskerplicht geldt”, aldus burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Lees hier meer.

In Zelzate werden voorlopig geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, maar het schepencollege nam toch enkele nieuwe maatregelen. De kampioenenviering van KVV Zelzate wordt afgelast, net als de afgeslankte Katse Feesten. De huisartsen zullen dan weer zelf contactopsporing organiseren.

In Kaprijke werd beslist om mondmaskers te verplichten tijdens de wekelijkse Boerenmarkt en op alle eventuele toekomstige kermissen. Ook bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten en het OCMW wordt de dracht eveneens verplicht.

Het gemeentebestuur van Hamme heeft beslist om de vijfdaagse kermis van vrijdag 31 juli tot en met dinsdag 4 augustus niet te laten doorgaan. Ook het vuurwerk aan de Mirabrug op 4 augustus wordt afgelast.

VLAAMS-BRABANT

De stad Halle verstrengt de regels opnieuw voor bezoekers van woon-zorgcentrum Zonnig Huis en assistentiewoningen Ten Hove en Van Koekenbeek. Bewoners van het Zonnig Huis mogen maximaal drie personen ontvangen, al mogen dat wel iedere week drie andere personen zijn. Op de markten zijn ook mondmaskers verplicht.

De opvallendste maatregel in Opwijk is het schrappen van de kermis in deelgemeente Mazenzele van 1 tot 3 augustus en eraan gekoppeld de wielerkoers.

De jaarmarkten in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten Ruisbroek en Vlezenbeek gaan dit najaar niet door uit voorzorg voor het coronavirus. In de gemeente is immers de alarmdrempel nipt overschreden.

In Meise werd het grote jumpingevenement Stephex Masters, dat zou plaatsvinden van 26 augustus tot en met 30 augustus , afgelast.

LIMBURG

Vanaf zaterdag zijn mondmaskers verplicht in de binnenstad van Hasselt. De verplichting geldt voor de zone binnen en op de Groene Boulevard, in de stationsbuurt en op de Blauwe Boulevard. “Wij hebben steeds de richtlijnen van de federale overheid gevolgd en doen dat nu opnieuw. Wij waren voorbereid om snel te schakelen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).

In Genk heeft het stadsbestuur vrijdag een overleg gepland over een mogelijke verplichting. “We overwegen ook om het in het stadscentrum te verplichten. Onze binnenstad is wel anders dan in Hasselt, bijvoorbeeld met bovenlokale handelsplaatsen”, zegt Dries. “Het is ook belangrijk om te bekijken hoe we het kunnen handhaven, want anders heeft het weinig zin.”

Elders in Limburg heeft het schepencollege van Lommel beslist om de hele maand augustus geen kermissen te organiseren. Het gaat dan concreet over de kermissen in Kattenbos, Werkplaatsen en Lommel-Centrum. Voor andere activiteiten in augustus wordt evenement per evenement bekeken wat wel en niet kan plaatsvinden, en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Ook Tongeren en Sint-Truiden verplichten het dragen van een mondmasker in de binnenstad.