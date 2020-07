Verscherpte coronamaatregelen in Blankenberge: mondmasker verplicht op Zeedijk, strengere controles op horeca

Blankenberge - Ook in Blankenberge wordt het menens: het mondmasker wordt vanaf zaterdag verplicht op de Zeedijk en in het kernwinkelgebied. Ondertussen kregen twee horecazaken een laatste waarschuwing. “Sommigen lopen de kantjes eraf. Bij een volgende overtreding worden de bewuste zaken gesloten”, aldus burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

In navolging van de Nationale Veiligheidsraad onderneemt ook het stadsbestuur van Blankenberge actie. Vanaf zaterdag wordt het dragen van een mondmasker verplicht op de Zeedijk, alsook het staketsel en de Pier. Ook in het volledige kernwinkelgebied (Kerkstraat, Vissersstraat, Molenstraat en Langestraat) moet je vanaf dit weekend een mondkapje dragen. Of het mondmasker verplicht wordt op de hele Zeedijk, valt nog af te wachten. Daar wordt intern bij het stadsbestuur nog over gesproken. Mogelijk gaat het dus enkel om bepaalde zones of tussen bepaalde tijdstippen. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) nam die beslissing op basis van de nieuwe federale coronamaatregelen.

Dat de Zeedijk als een ‘risicoplaats’ wordt gemarkeerd, is best wel opvallend. “De dijk werd niet letterlijk opgenomen in de beslissingen, maar het is wel een drukbezochte plaats. Om de regel te kunnen handhaven nemen we de hele Zeedijk mee”, aldus Dumery. De dijk is duidelijk afgebakend: dat is ook de reden waarom het hele kernwinkelgebied werd afgebakend als een zone waar mondmaskers verplicht zijn.

Sluiting van enkele maanden

Maar ook in de lokale horecasector zal het een en ander veranderen. Zo komen er veel strengere controles. Twee horecazaken kregen nu al een allerlaatste waarschuwing voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. Het gaat onder andere om een nachtzaak in de Weststraat en een zaak op de Zeedijk. Burgemeester Dumery benadrukt ook dat er vanaf nu veel strenger gecontroleerd wordt op het volgen van de geldende regels voor de horeca. “Tot nu hebben we vooral gesensibiliseerd, maar sommigen lopen de kantjes eraf. Na een gesprek met de betrokken partijen hebben we een laatste waarschuwing gegeven. Indien er nog nieuwe vaststellingen worden gedaan, zal ik de zaken sluiten”, aldus Dumery. Die sluiting kan een paar dagen zijn, maar ook enkele maanden. “Het is een maatregel waar ik zelf van gruwel, dus ik hoop dat iedereen de maatregelen volgt en zijn verstand gebruikt.”