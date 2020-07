De Jaïntempel een échte heilige plaats ‘Made in India’ en dan stukje per stukje verscheept

Wilrijk -

Een Renaultgarage met occasies buiten en nieuw wagens binnen, een Colruyt om de hoek en een drukke steenweg. Ons land zoals het is, daar in Wilrijk. Exotique-factor 0,0. Denk je. Want tussen wat bomen en de Renaultvlaggen verschijnt wit ­marmer. Hetzelfde als van de Taj Mahal. Met onnoemelijk veel beeldjes van olifanten en dansende mensen. Hier in het gewone Vlaanderen staat de grootste Jaïntempel buiten India. Een echte, waar veertien jaar aan gewerkt is. Veel straffer dan die namaak uit pretparken.