Na bijna 100 jaar is turnclub plots dakloos: “Zo jammer, wij houden kinderen van de straat”

De bekende turnclub ‘Willen is Kunnen’ uit Ledeberg bestaat volgend jaar liefst honderd jaar. Maar er valt weinig te vieren. Vorige week kreeg de club te horen dat ze uit hun zaal moeten. “Op 1 augustus moeten we eruit. Als we geen andere zaal vinden, moeten we stoppen. Jammer, we houden kinderen van de straat met onze club.”

De vzw ‘Willen is Kunnen’ is een begrip in Ledeberg. De club is opgericht in 1921 in Ledeberg en telt intussen 46 leden en vijf coaches. Normaal gezien gingen ze volgend jaar hun 100-jarige bestaan vieren ...