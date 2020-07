Zwaarbewapende troepen en plunderende milities: hoe Amerikaanse steden “oorlogsgebieden” werden

Als het van president Trump afhangt, duiken liever vandaag dan morgen federale troepen op in steden als Chicago, New York, Philadelphia, Milwaukee, Detroit en Baltimore. Alles om de protesten te stoppen. In “oorlogsgebied” Portland, waar al 55 nachten op rij hevige protesten zijn en verhalen opduiken over lukrake ontvoeringen, verwondden Trumps stoottroepen zelfs de vreedzaam mee protesterende burgemeester Ted Wheeler. De VS kent meer criminaliteit en wapengeweld dan ooit. Glijdt het nu af richting burgeroorlog?