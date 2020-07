Mircea Lucescu is de nieuwe trainer van Dinamo Kiev

Dinamo Kiev heeft donderdag Mircea Lucescu aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 74-jarige Roemeen ondertekende bij de Oekraïense topclub een overeenkomst voor twee seizoenen.

Het is voor Lucescu een terugkeer naar Oekraïne. Als coach van rivaal Shakhtar Donetsk won hij tussen 2004 en 2016 liefst 22 prijzen, waaronder de UEFA Cup in 2009.

Lucescu was in een verder verleden bondscoach van Roemenië. Hij coachte ook clubs als Dinamo Boekarest, Rapid Boekarest en Inter Milaan. Na zijn avontuur bij Shakhtar leidde hij nog kort Zenit en was hij bondscoach van Turkije.

“Ik miste Oekraïne”, zei Lucescu in een eerste reactie. “Ik wilde terugkeren naar het land waar ik zoveel successen heb gekend.”