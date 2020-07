Ex-advocaat van Trump komt weer vrij: rechter oordeelt dat Cohen opgesloten werd om te vermijden dat hij boek over Trump schreef

Michael Cohen mag de rest van zijn gevangenisstraf thuis met een enkelband uitzitten. Dat heeft een rechter donderdag beslist. De gewezen advocaat van Donald Trump werd eerder al eens vervroegd vrijgelaten, maar twee weken geleden bracht de politie hem verrassend terug naar de gevangenis. Volgens de rechter was dat onterecht.

Michael Cohen (53) werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De gewezen advocaat van Donald Trump werd schuldig bevonden aan het afleggen van valse getuigenissen in het Amerikaanse congres en fraude bij de financiering van de campagne van de president. Hij werkte van 2006 tot 2018 voor Trump, en regelde onder meer de betalingen van zwijggeld aan Stormy Daniels.

Om medische redenen en de uitbraak van het coronavirus werd hem in mei van dit jaar toegestaan om de gevangenis te verlaten en de rest van zijn straf thuis uit te zitten met een enkelband. Twee weken geleden werd hij tot ieders verrassing toch weer opgepakt en naar de gevangenis gebracht. Het ministerie van Justitie gaf toen als reden dat hij de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating geschonden zou hebben, maar Cohen bleef volhouden dat het niet zo was.

Maandag diende hij daarom een nieuw verzoek tot vrijlating in. Volgens de advocaat was hij weer naar de gevangenis gebracht omdat het Witte Huis had vernomen dat hij een ophefmakend boek over president Trump aan het schrijven was. Een rechter gaf hem daar donderdag in gelijk. “Het motief voor zijn nieuwe opsluiting is vergelding”, aldus de rechter. “Vergelding omdat hij van zijn rechten gebruik wilde maken om een boek te schrijven.”

Vrijdag mag Cohen weer naar huis om de rest van zijn straf daar met een enkelband uit te zitten. Eerst moet hij wel nog een coronatest ondergaan.