Bomen in Brussel melden zelf wanneer ze dorst hebben dankzij ingegraven chip

Brussel - Een jonge boom die te droog staat, gaat kapot. Maar krijgt hij te veel water, dan kan dat ook nefast zijn. Daarom investeert het Brusselse Gewest in een systeem waarbij een chip mee wordt ingegraven. Is de grond te droog, dan krijgt de groendienst via een app het signaal dat er gegoten moet worden.

Vroeger was het zo dat de groendienst in Brussel met grote tankwagens rondreed en alle jonge bomen op geregelde tijdstippen water gaf, of ze nu droog stonden of niet. Dat is met de nieuwe technologie niet meer nodig.

“Op basis van vooraf ingevoerde gegevens, zoals de boomsoort en de samenstelling van de grond, laat de ingegraven sonde met chip nu via een app weten wanneer een boom extra water moet krijgen. Zo verspillen we geen water als dat niet nodig is. Zeker in periodes van langdurige droogte“, zegt minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen).

“We hebben momenteel zo’n 32.000 bomen langs gewestelijke wegen en in openbare ruimte staan. Die onderhouden en gieten in de zomer is een immens werk. Het is de bedoeling die op termijn allemaal van een sensor met chip te voorzien”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “Maar we beginnen met de jonge bomen, omdat die het kwetsbaarst zijn. En omdat het geen goedkope operatie is.”

Tot nu toe investeerde Brussel er al 200.000 euro in. Maar dat bedrag zal nog oplopen. “Dat is veel geld, ja. Maar droge wortels zijn de belangrijkste oorzaak dat bomen in hun eerste levensjaren kapot gaan. En een boom vervangen kost ook veel geld”, zegt boomdokter Wouter Crucke uit Maldegem.

Brussel is er nu mee begonnen als stad, Sport Vlaanderen volgt het voorbeeld voor de jonge aanplantingen op haar domein in Hofstade. Maar in feite bestaat het systeem al langer. Bij grote computergestuurde kwekerijen bijvoorbeeld. “Een jonge boom heeft zeker 100 tot 200 liter water per week nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Met hemelwater alleen komt hij daar niet aan, zeker niet in droge periodes en zeker niet in grootsteden, waar veel water wegspoelt in de riolering”, zegt de boomdokter.

