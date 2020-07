Reisformulier verplicht vanaf 1 augustus: welke gegevens moet je delen? Waar vind je het? En staan er boetes op als je het niet invult?

In de strijd tegen het coronavirus moet vanaf 1 augustus elke Belg die uit het buitenland terugkeert een zogenaamd Passenger Locator Form invullen. Welke gegevens moet je daar zeker in delen? Wie moet het invullen? Kan de luchtvaartmaatschappij je weigeren als je het niet invulde? En geldt het enkel voor wie met het vliegtuig reist of niet?