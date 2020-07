Jonge Françaises lopen in coronatijden vaker zonder bh

In Frankrijk moet de beha vooral bij jonge vrouwen aan populariteit inboeten: volgens een enquête zijn sinds de coronabeperkingen meer vrouwen zonder bh op stap. 7 procent van de ondervraagde vrouwen gaf in de recente enquête van het instituut Ifop te kennen dat ze de bustehouder meestal in de kast laten liggen. Voor het begin van de lockdown was dat slechts 3 procent.

Nog duidelijker is het verschil bij vrouwen jonger dan 25 jaar. Vier procent van hen droeg voor de lockdown geen bh, ondertussen is dat 18 procent, tijdens de lockdown was het 20 procent.

Als reden om geen bh te dragen, gaven vrouwen van alle leeftijden het comfort aan. Bijna een derde (32 procent) van de vrouwen jonger dan 25 zei ook dat ze tegen de seksualisering van de vrouwelijke boezem wilden vechten. Ook de negatieve gevolgen die een bh voor de borst kan hebben, werden vaak als reden aangehaald.

Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagde mannen en vrouwen is ervan overtuigd dat een vrouw zonder bh het gevaar loopt lastiggevallen of aangerand te worden. Goed een derde (34 procent) meent dat vrouwen zonder bh nagekeken willen worden. Een vijfde is van mening dat als een vrouw haar tepels onder een topje laat zien, dit bij een seksuele aanranding als verzachtende omstandigheid voor de aanrander moet gelden.