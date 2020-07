Kater Sniper weer thuis na hachelijk avontuur: “Dierenbeulen hebben hem uit auto gehangen en voortgetrokken”

Hemiksem -

Kater Sniper, die al enkele dagen vermist was in Hemiksem, is met ernstige letsels teruggevonden in de buurt van de A12 in Aartselaar. Volgens zijn baasje Caroline is haar huisdier mogelijk door dierenbeulen uit een auto gehangen en uiteindelijk ook eruit gegooid. “De dierenarts bevestigde ons dat het om verwondingen van mishandeling gaat en niet om letsels van een aanrijding”, zucht ze.