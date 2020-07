43 nieuwe besmettingen per minuut: VS heeft er in amper 16 dagen weer miljoen coronagevallen bij

98. Zo veel dagen duurde het voor de Verenigde Staten van één naar één miljoen coronabesmettingen ging. Van één naar twee miljoen duurde nog 43 dagen en van twee naar drie nog maar 27. En het virus versnelt er nog: amper 16 dagen later staat het totaal nu al op vier miljoen. Goed voor een tempo van 43 nieuwe besmettingen... per minuut.

Op 21 januari van dit jaar werd de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld in de Verenigde Staten. Donderdag werd de mijlpaal van vier miljoen coronagevallen bereikt. Het land prijkt daar wereldwijd mee op een eenzame hoogte. De nummers twee (Brazilië) en drie (India) komen er samen nog niet aan.

Verontrustend is vooral dat het virus er nog enorm aan het versnellen is. In de voorbije zestien dagen alleen werden één miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er meer dan 2.600 per uur of ongeveer 43 per minuut.

De cijfers dwingen president Donald Trump ertoe zijn toon en beleid aan te passen. Hoewel hij tot voor kort zelf een mondmasker weigerde te dragen, werd hij nu al meermaals in het openbaar gespot met een masker en vroeg hij de Amerikanen ook nadrukkelijk om er één te beginnen dragen.