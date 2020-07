Pro League wacht na veiligheidsraad op meer duidelijkheid over matchen met publiek: “We blijven ervan overtuigd dat het kan”

De Nationale Veiligheidsraad en de expertengroep hadden geen bezwaar tegen het coronaprotocol dat de Pro League had uitgewerkt voor voetbalwedstrijden met een beperkt aantal toeschouwers. Toch repte premier Sophie Wilmès (MR) er donderdag op haar persconferentie met geen woord over.

“We blijven ervan overtuigd dat we voetbalfans in alle veiligheid matchen kunnen laten bijwonen, maar wachten op bevestiging”, reageert woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League.

De Pro League organiseerde woensdag een videoconferentie voor de 24 professionele voetbalclubs om het protocol af te kloppen. Het centrale idee was om in elke tribune 800 fans te laten plaatsnemen, zodat er bij de competitiestart op 7 augustus alsnog tot 3.000 supporters konden plaatsnemen in de tribunes. Behalve de opdeling van de stadions in verschillende autonome blokken, werkte de Pro League het toepassen van timeslots, de verplichting van mondmaskers en strikte bepalingen rond de fysieke afstand uit om het bijwonen van wedstrijden in veilige omstandigheden te laten verlopen.

Slechts 400 fans

De verwachting was dat vanaf augustus 800 in plaats van 400 personen aanwezig mochten zijn op outdoor evenementen, maar omdat het coronavirus aan kracht wint, besliste de Nationale Veiligheidsraad die versoepeling tot minstens 1 september uit te stellen. En dus kunnen er in principe slechts 400 fans in de autonome compartimenten plaatsnemen. “Het spreekt voor zich dat de professionele voetbalclubs de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad zullen respecteren”, zegt Van Bever. “We blijven overtuigd dat we voorbereid zijn om fans in de meest veilige omstandigheden terug naar de stadions te brengen. Daarvoor nemen we veiligheidsmaatregelen die strenger zijn dan verschillende huidige sectoriële protocollen. We kunnen voetbalbeleving veiliger maken dan een bezoek aan de dierentuin.”

In theorie zou je denken dat er nu slechts 400 toeschouwers per compartiment mogen plaatsnemen in de tribunes. Toch behoudt de Pro League een sprankeltje hoop op meer. Begin vorige week werd het protocol overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad, maar premier Wilmès repte er donderdag met geen woord over. “We hadden geen enkel bezwaar ontvangen op ons voorstel”, zegt Van Bever. “We wachten nu op de officiële bekrachtiging, zodat we de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Het is onze wens om zo snel mogelijk opnieuw voetbal te laten beleven.”

