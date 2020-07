Wetenschappers ziedend na Veiligheidsraad: “Over een week zeggen we: gemiste kans”

“Doortastende maatregelen met chirurgische precisie hebben we nodig. Geen pilletje tegen de hoofdpijn zoals nu.” Experts zijn ziedend over de beslissingen van de Veiligheidsraad. Of vooral over het gebrek daaraan. De wetenschappers pleitten tevergeefs voor kleinere bubbels, maar politici opperden aan tafel zelfs om alsnog enkele versoepelingen door te voeren.