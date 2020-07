Zelfs experts verrast door hoogte van nieuwe piek: “Virus opnieuw onder algemene bevolking verspreid”

Er is geen sprake meer van enkele lokale uitbraken: “het virus circuleert weer onder de algemene bevolking”, waarschuwt Sciensano, zelf ook verrast door de snelheid waarmee het virus nu oplaait. Willen we drama’s zoals enkele maanden geleden vermijden, “moet iedereen – ook de twintigers – de preventiemaatregelen nu minutieus opvolgen.”

Catry spreekt duidelijke taal, net als zijn Sciensano-collega Steven Van Gucht die hij vervangt. “Het stadium van enkele lokale uitbraken – die we desnoods nog onder controle konden krijgen – zijn we helaas gepasseerd. Het virus verspreidt zich vandaag weer onder de algemene bevolking”, waarschuwt Catry.

Het bewijs: de voorbije maandag zijn nu al zeker 370 besmettingen genoteerd. En dat aantal zal – wanneer alle rapporten binnen zijn – vermoedelijk oplopen tot ver boven de 400. Ter herinnering: amper een paar weken geleden noteerden we nog slechts 80 nieuwe besmettingen per dag.

De honderden besmettingen op dagbasis betekenen bovendien dat contact tracing – wat al moeizaam liep – nog veel lastiger wordt. “Wanneer je een beperkt aantal besmettingen hebt, kun je die onderzoeken en voorkomen dat deze besmette mensen nog andere mensen aansteken”, aldus Catry. Met meer dan 400 besmettingen per dag – wat nog zal stijgen de komende dagen – krijg je op deze manier het virus nog amper de baas”, waarschuwt hij.

Wat er dan wel moet gebeuren om de situatie weer onder controle te krijgen? “Alle hens aan dek brengen: iedereen moet de preventiemaatregelen opnieuw grondig naleven”, aldus Catry. “Zeker de twintigers, die vandaag verantwoordelijk zijn voor de meeste besmettingen.” Catry beaamt dat zij zelden in het ziekenhuis belanden. “Maar als we nog lang dit aantal besmettingen zien, zal het virus langzaam maar zeker ook weer de meest kwetsbare groepen bereiken, denk aan nieuwe besmettingen in rusthuizen.”

Catry geeft grif toe dat de snelheid waarmee het virus de voorbije dagen terrein won, velen heeft verrast. “We hoopten met verschillende parameters – zoals het aantal griepgevallen – het coronavirus goed in het oog te houden, waarna we sneller op de bal konden spelen. Maar dat heeft niet gewerkt. We dachten ook dat de verspreiding van het virus in de zomer minder zou zijn, doordat mensen zich meer buiten bevinden. Maar ook dat is ijdele hoop gebleken.”