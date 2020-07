Europese Commissie wil forse concessies van Google voor overname Fitbit

De Europese Commissie verlangt stevige toegevingen van techreus Google in ruil voor goedkeuring voor de overname van Fitbit, de producent van stappentellers. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial times donderdag op basis van ingewijden.

Google zou onder meer moeten beloven dat de gezondheidsdata van Fitbit niet wordt gebruikt om de zoekgegevens van Google mee te verbeteren. Ook zouden andere partijen over die data moeten kunnen beschikken. Brussel en de zoekgigant zouden momenteel overleg voeren over de voorwaarden.

Google kondigde eind vorig jaar aan Fitbit over te willen nemen voor 2,1 miljard dollar. Vrijwel direct lieten critici hun bezorgdheid blijken omdat Google, dat al veel informatie over zijn eigen gebruikers heeft, daarmee ook de gezondheidsdata van Fitbit-klanten in handen krijgt.