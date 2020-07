Sporza maakt zich klaar voor tjokvol najaar, als het coronavirus niet weer roet in het eten strooit

Samen met Sporza gaat de sportliefhebber een druk najaar tegemoet met vooral een pak wielerwedstrijden die wegens corona werden uitgesteld. Nu maar hopen dat het opnieuw oprukkende virus niet nog eens roet in het eten gooit.

De Tour de France in september en voorjaarsklassiekers in oktober: het is nooit eerder vertoond en dus past ook Sporza zich op tv en radio aan de nieuwe realiteit aan. Dat wil onder meer zeggen reporters met mondmaskers, commentatoren zoals Michel Wuyts en José De Cauwer die niet ter plekke gaan maar vanuit Brussel werken en randprogramma’s genre Vive le vélo! die het dichtbij huis zoeken.

De late Sporza-zomer opent op 1 augustus met twee evenementen van formaat. In het voetbal is er de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp en dat wordt meteen de eerste rechtstreeks uitgezonden Belgische match sinds maart. Diezelfde dag wordt op Eén ook de roemruchte Strade Bianche, de koers over de witte wegen van Italië, rechtstreeks uitgezonden.

Eind augustus, op de 29ste, is Sporza erbij voor een nieuw hoogtepunt: de Ronde van Frankrijk. Renaat Schotte en Carl Berteele zullen de ritverslagen kruiden vanop de motor, het commentaar komt uit de studio aan de Reyerslaan. Radio 1 verslaat de grootste koers van het jaar in Sporza Tour en dat tot en met 20 september. Op die dag wordt de Tour in de staart gebeten door het WK-wielrennen dat tot 27 september in het Zwitserse Martigny wordt georganiseerd.

Oktober wordt de maand van grote klassiekers met als toppers de Ronde van Vlaanderen op de 18de en Parijs-Roubaix de 25ste. Alle rechtstreeks te volgen op Eén en omkaderd op Canvas door Extra Time Koers op 23 en 30 september en op 7, 21 en 28 oktober. Op 14 oktober, in de week van de Ronde van Vlaanderen, presenteert Karl Vannieuwkerke de talkshow Leve de Ronde.

Ondertussen is in het weekend van 8 en 9 augustus ook de nieuwe voetbalcompetitie gestart. Aangezien elke wedstrijd een apart tijdslot krijgt, moet Sporza op Radio 1 zijn uitzenduren wijzigen. Op Radio 1 is Sporza er op zaterdag voortaan al om 16 uur en op zondag wordt de uitzending afgetrapt om 13 uur. De wedstrijden om 20.45 uur op vrijdag- en zondagavond worden alleen uitgezonden als er een ploeg uit de G5 of Antwerp speelt.