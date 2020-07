Udinese draait Juventus een loer en stelt negende Turijnse feestje op rij enkele dagen uit

Juventus is nog geen kampioen van Italië. De Oude Dame moest winnen bij Udinese om zich te verzekeren van een negende titel op rij, maar ging pijnlijk onderuit: 2-1.

Juventus wist wat het moet doen op bezoek bij Udinese, wilde het kampioen worden: winnen. Dan zou het negen punten uitlopen op eerste achtervolger Atalanta, dat met nog drie duels te gaan in de onderlinge duels minder goed scoorde. Alleen: het ging van meet af bijzonder stroef bij de Oude Dame. Op een matig veld slaagde de toekomende Italiaanse kampioen er amper in kansen bij elkaar te voetballen. Maar net voor rust was daar Matthijs de Ligt. De Nederlandse verdediger trof van buiten de zestien raak met een harde schuiver. Juve op weg naar een negende titel op rij.

Matthijs de Ligt opent de score voor Juventus: 0-1. Video: Eleven Sports

Udinese vergalt het feestje. Video: Eleven Sports

Meteen na rust was de titel echter weer weg. Bij Udinese trapte Ken Sema een voorzet naar de tweede paal, en daar stond Ilija Nestorovski moederziel alleen te wachten om de bal keihard tegen de touwen te koppen: 1-1. Juventus probeerde daarna nog wel, maar slaagde er niet in de thuisploeg te verontrusten. Integendeel: in plaats van een negende Turijnse feestje op rij, verloor Juventus nog. In blessuretijd ging Seko Fofano aan de haal bij de thuisploeg. Hij draaide De Ligt dol en schoof zowaar de 2-1 tegen de touwen.

Lang hoeft Juventus echter niet te wachten op een volgende kans. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Sampdoria op het menu.