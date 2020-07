Ontslagen voor een zakje van drie cent, schadevergoeding van duizenden euro’s

Een Nederlandse werknemer van de winkelketen Action die werd ontslagen voor diefstal van een plastic zakje ter waarde van welgeteld drie eurocent, heeft op bevel van de rechter een ontslagvergoeding van meer dan zevenduizend euro gekregen.

De 41-jarige werknemer werkte anderhalf jaar zonder problemen voor Action, toen de man bij de kassa een plastic zakje meenam om zijn (betaalde) aankoop van twintig regenponcho’s te dragen. Action hanteert echter een nultolerantiebeleid voor winkeldiefstal door werknemers, en ontsloeg de man op staande voet. De werknemer was het oneens met zijn ontslag, en stapte naar de rechter. Die oordeelt nu dat Action inderdaad te ver gaat, en wijst de man een ontslagvergoeding van 7.232,38 euro toe.

Het is niet de eerste keer dat Action wordt teruggefloten door de rechter: een kassierster vocht onlangs haar ontslag met succes aan, omdat ze 1,69 euro korting aan haar vader had gegeven. En enkele jaren geleden oordeelde een rechter al eens dat het bedrijf te ver ging toen het een werkneemster de laan uit stuurde omdat ze een zakje chips had opgegeten.